Grave acidente: carro cai em rio e seis crianças morrem no RJ

Cinco crianças foram socorridas para o hospital da cidade, mas não resistiram e morreram no trajeto | Foto: Ana Carolini Mota/Inter TV RJ

Um grave acidente em Campos dos Goytacazes, no Norte do Rio de Janeiro, vitimou seis crianças e um homem, na noite desta segunda-feira (14). O carro caiu no rio após o motorista perder o controle do veículo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, nove pessoas estavam no carro no momento do acidente e duas pessoas estão internadas.

Cinco crianças foram socorridas para o hospital da cidade, mas não resistiram e morreram no trajeto. A sexta criança estava desaparecidas, mas foi encontrada na manhã desta terça-feira (15).

R7*

