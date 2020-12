Herói: jovem salva irmã de 3 anos de atropelamento em MT; veja o vídeo

Ela saía correndo e sozinha da loja onde estava com os pais | Foto: Reprodução

Um ato de bravura, reflexo e puro heroísmo, salvou uma menina de três anos de ser atropelada em Rondonópolis, no Mato Grosso. O irmão da criança, de 15 anos, a salvou do acidente que poderia ser fatal. O caso aconteceu no último sábado (12).

Veja o vídeo:

Ela saía correndo e sozinha da loja onde estava com os pais. Ela quase foi atingida por um carro. O irmão correu, a pegou nos braços e atravessou a avenida. Por pouco ele não foi atingido pelo veículo.

Todo o momento do milagre foi registrado por ume câmera de segurança da loja.

SBT-Primeiro Impacto*

