Vídeo: Onça ataca e come cachorro em matagal

Uma onça-pintada matou o terceiro cachorro de uma fazenda em Goiás, localizada nas proximidades do Parque das Emas, que é rodeada de lavouras de grãos e cana-de-açúcar. O ataque aconteceu no último sábado (12).

Na região, existe também o Instituto Onça-Pintada, a única ONG dedicada exclusivamente a promover a conservação da espécie, através de pesquisa e aplicação de manejo em cativeiro e em vida livre (Conservação in situ), desenvolvendo pesquisa científica nos Biomas Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal e Mata Atlântica. O casal de biólogos Leandro Silveira e Anah Jacamo são os fundadores.

O principal objetivo da instituição é entender o comportamento dos animais em áreas de agropecuária, preservar a espécie e, de quebra, dar uma força em sua multiplicação. O biólogo acompanhou o caso de perto e visitou a fazenda do Sr. Nelson’, que levou o caso até o IOP.

“Logo cedo recebi a mensagem de que uma onça matou mais um cachorro em uma fazenda vizinha aqui”, disse um um vídeo, publicado em suas redes sociais no último fim de semana. Ao biólogo, o fazendeiro deu detalhes de como foi o ataque. “Pelo jeito ela levou para o mesmo lugar da última vez. Esse já foi o terceiro cachorro”, disse o ‘Sr. Nelson’.

Após buscas em uma mata próxima a fazenda, a carcaça do animal, ainda fresca, foi encontrada. Leandro Silveira preferiu não mostrar detalhes dos restos mortais do cão. “Eu não vou mostrar para não chocar as pessoas, pois tem muita gente que é sensível a isso. Mas a carcaça do animal está aqui, ainda fresca.", descreceu.

