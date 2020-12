Governo prevê vacinação em 5 dias após aval da Anvisa

Governo apresentou plano de imunização ao Superior Tribunal Federal sendo os quatro primeiros meses destinados aos grupos prioritários | Foto: Divulgação

Brasil - Em resposta ao Superior Tribunal Federal (STF), a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que a previsão do Ministério de Saúde é começar a vacinar grupos prioritários cinco dias após ter o aval da Anvisa e a entrega das primeiras doses de um imunizante certificado pela agência. O prazo foi estabelecido nesta terça-feira (15).

A pasta, entretanto, segue sem dar uma data específica para iniciar a vacinação, condicionando isso à definição de qual será a primeira vacina a ter uma aprovação de uso emergencial pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Em nota, governo disse que vai apresentar oficialmente o plano nacional amanhã, 10h, com a presença do presidente Jair Bolsonaro e o ministro Eduardo Pazuello.

Atualmente, a vacina da Pfizer/Biontech e a CoronaVac são as principais candidatas a conseguir a autorização e a ter doses disponíveis para uso, mas nenhuma das duas fez ainda a solicitação ao órgão federal. O uso emergencial do imunizante da Pfizer já vem sendo usado nos EUA, no Reino Unido e em outros países.

O governo também deu uma previsão de concluir a imunização da "população em geral" em um ano, o que deixa o plano de vacinação com 16 meses, já que os primeiros quatro meses serão para grupos prioritários.

