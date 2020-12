Tempestade em Santa Catarina deixa mais de 10 mortos, há desaparecidos

| Foto:

Florianópolis (SC) - Pelo menos 11 pessoas morreram e 20 ficaram desaparecidas após fortes chuvas teream atingidos municípios de Santa Catarina na madrugada desta quinta-feira (17).

De acordo com a Defesa Civil estadual, as vítimas são do município de Presidente Getúlio, no Alto Vale do Itajaí. Segundo o comandante dos bombeiros de Presidente Getúlio, as primeiras vítimas localizadas são do bairro Revólver, onde a água chegou na altura do ombro dos moradores. A maioria perdeu a vida ao ser arrastada pela água.

O volume de chuva acumulado nas últimas 72h somam mais de 200 milímetros, sendo a região do Alto Vale do Itajaí a mais afetada.

A Defesa Civil emitiu um alerta "de alto nível" para risco de deslizamentos na região do Alto Vale do Itajaí.

O volume de chuva acumulado nas últimas 72h somam mais de 200 milímetros, sendo a região do Alto Vale do Itajaí a mais afetada. | Foto: Reprodução Redes Sociais

As regiões de Médio Itajaí e Grande Florianópolis estão em nível de alerta moderado. Já no leste do Planalto Norte e Sul e toda região do Litoral Norte e Sul estão em observação.

A previsão ainda indica possibilidade de chuvas nas próximas 24 horas com acumulados que podem passar dos 50 milímetros.

Leia mais:

www.emtempo.com.br/ultimas