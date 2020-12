Após erro de juiz, casal é obrigado a devolver bebê para adoção

O casal teme não poder ter o pequeno de volta ao lar | Foto: divulgação





Um casal teve de devolver o filho adotivo ao abrigo após um erro judicial. O caso ocorreu no município de Tianguá, no interior do Ceará.

Gabriela e Thallys são casados desde 2012 e, em setembro, receberam a notícia de que havia um bebê para completar a família. Semanas depois, no entanto, o magistrado voltou atrás da decisão.

Segundo a vítima, o juiz não tinha visto que o casal estava sem um certificado de um curso para adoção, exigido por lei. Gabriela e Thallys, no entanto, assistiram às aulas, mas, por uma falha no sistema, nunca receberam o certificado de conclusão. Por vezes, foram atrás do papel, mas nunca conseguiram obtê-lo.

O casal teme não poder ter o pequeno de volta ao lar, já que foi adotado por outra família.