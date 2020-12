Vídeo: Sem saber que estava grávida, mulher dá à luz em restaurante

Uma mulher acabou dando à luz um menina no banheiro do restaurante onde trabalha em Natal, após descobrir que estava grávida somente na hora do parto. O bebê nasceu saudável.

Após mais um expediente, Lidiane se preparava para ir embora, quando passou a sentir fortes dores e precisou ser auxiliada ao perceber que estava sangrando. Ao ser especulada se estava sofrendo um aborto, comentou que não estava grávida. Sem saber como agir, o dono do local acionou o SAMU, mas quem ajudou Lidiane foi a empresária Lúcia Dantas, ex-esposa do empresário e dona de um outro restaurante na mesma rua.

De forma inusitada, Lúcia auxiliou em um parto pela primeira vez na vida e Lidiane descobriu sua gravidez ao mesmo tempo em que dava à luz. Comovidos pela situação, muitas pessoas se mobilizaram para ajudar e, na saída do restaurante para a maternidade local, mãe e recém-nascida receberam aplausos dos populares.

