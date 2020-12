Cachorro é atacado por cobra píton em quintal; veja o que a dona fez

| Foto: Divulgação

Uma mulher salvou o cachorrinho de estimação de ser devorado por uma cobra píton-carpete. O ataque aconteceu no estado de Queensland, Austrália.

O canal WIN News Sunshine Coast repercutiu o caso, que foi flagrado por câmeras de segurança.

Nas imagens é possível observar que a cobra sai do seu esconderijo em um arbusto e vai na direção de Jasper, envolvendo-o logo em seguida.

A dona do cachorro não pensou duas vezes e correu para salvar o animal de estimação.

"Era apenas pânico, por isso corri e quando cheguei ao fim do pátio eu meio que congelei e gritei", afirmou Schouwen. "Vi a píton se envolvendo em volta dele." A dona de Jasper resolveu então atacar a cobra com o rolo de papel de Natal, mas, quando percebeu que a cobra não se movia, a pegou com as mãos.

Depois a mulher jogou a cobra fora e imediatamente começou de cuidar das feridas de Jasper. Depois do susto, o cachorro não corre risco de vida. A cobra mordeu a orelha esquerda de Jasper e também danificou um de seus pulmões.

Veja o vídeo

| Autor:

Leia mais:

Desespero: vídeo mostra homem tentando escapar de cobra gigante

Vídeo: Onça ataca e come cachorro em matagal