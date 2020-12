Jovem é 'engolida' por buraco em calçada; veja o vídeo

| Foto: Divulgação

Um buraco de aproximadamente dois metros de profundidade se abriu na calçada de uma avenida em Uberlândia e "engoliu" uma jovem que aguardava para atravessar a pista. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento da queda.

O fato foi por volta das 6h50 desta quarta-feira (16), na Avenida Getúlio Vargas, e a pedestre, de 19 anos, foi resgatada com ferimentos leves. O local foi interditado pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) que se posicionou sobre o assunto.

No vídeo é possível ver que a jovem atravessa a avenida com a mãe. Ao subir na calçada do canteiro para aguardar os veículos, o chão, que estava aparentemente normal, se abre e moça cai no buraco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou a pedestre, que estava consciente. Ela apresentava diversas escoriações, mas nenhum ferimento grave.

Veja o vídeo

Leia mais:

Vídeo: Ladrão vira piada ao roubar tampa de bueiro e cair em buraco

Forte chuva abre cratera na avenida Mário Ypiranga, em Manaus