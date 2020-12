Cobra grande causa alvoroço em posto de combustível

Uma píton-carpete provocou o fechamento de uma bomba de gasolina em um posto de Gold Coast, na Austrália, para que fosse removida de uma lixeira. A imagem da serpente, compartilhada no Facebook pela página Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, viralizou nas redes.

Segundo o tabloide Daily Mail, a equipe do estabelecimento flagrou o momento em que a píton deslizou pelo local para se esconder no balde de lixo. Com os clientes assustados, uma das funcionárias entrou em contato com o gerente, que imediatamente acionou Bryce Lockett, especialista na captura de serpentes.

"Achei muito engraçado, mas não há nada que eu não tenha visto antes", disse o apanhador. "Felizmente ele [a píton era macho] estava bastante relaxado e saiu da lixeira sem problemas." Após remover o réptil da lixeira, Lockett o soltou em uma área verde nos arredores do posto de gasolina.

A píton-carpete

De acordo com o Daily Mail, a píton-carpete (Morelia spilota) pode atingir até 3,6 m de comprimento e pode ser encontrada em quase todas as regiões da Austrália — com exceção da Tasmânia.

Leia também:

Vídeo: Onça ataca e come cachorro em matagal

Novas imagens mostram onça atacando jacaré; veja o vídeo

*Com informações do R7