Bolsonaro diz que arroz ficou caro porque pessoas estão comendo mais

Manaus - Em live realizada em suas redes sociais nesta quinta-feira (17), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) alegou que o preço do arroz aumentou porque as pessoas estão comendo mais. Segundo ele, como as pessoas ficaram em casa durante a quarentena, o consumo do alimento cresceu, elevando também o preço.

O chefe do poder Executivo iniciou a explicação enquanto seu ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes, explicava que o motivo do arroz ter subido de preço é a "diminuição de áreas plantadas" no País.

"Teve esse problema também, mas, com a política do fica em casa, todo mundo aumentou de peso. Não precisa fazer pesquisa para ver isso. O pessoal ficou em casa, a tendência é ficar comendo mais", disse Bolsonaro.

O Presidente é um crítico ferrenho ao distanciamento social, a principal medida de prevenção ao coronavírus durante a pandemia de 2020. Desde o início, ele defendeu que a economia não parasse, o que não aconteceu.

Por que o arroz ficou caro?

Um dos cereais mais consumidos do mundo, o arroz teve um aumento de 120% durante a pandemia de Covid-19. No entanto, segundo especialistas, a crise de saúde não foi o principal motivo, tampouco o isolamento social.

Em entrevista ao site Correio Braziliense, o economista Mauro Rochlin explicou que o principal motivo para o aumento no valor do arroz é o dólar.

"A questão do cambio é fundamental [...] as commodities [produtos vendidos no mercado internacional] têm como referência o dólar. Isso explica não só o preço do arroz, como também dos derivados de soja e outros produtos", disse o especialista, ressaltando que o dólar subiu 40% nos últimos seis meses.

