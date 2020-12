Vídeo: sucuri ataca bezerro em fazenda e imagens impressionam; veja

A cobra sufoca a presa até a morte | Foto: Reprodução

Um cobra sucuri de mais de três metros surpreendeu fazendeiros. Ela estava enrolada em um bezerro e lentamente matava a presa. As imagens mostram os homens impressionados com a ação da predadora em volta da comida.

Veja as imagens:

Um dos homens diz: "Sai daí pai, é grande", falando sobre o perigo de se aproximar do animal no momento em que age com instinto predador.

Outro se demonstra impressionado com a ação da cobra. "Ela pega logo no pescoço não é? A gente ouviu um ‘berrar’ esquisito e ficamos olhando para cá. O bezerro ainda está vivo, mas está enrolado no pescoço", explicou.

