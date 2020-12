Vídeo: mãe é suspeita de agredir filho de 2 anos até a morte em SP

A mulher foi presa | Foto: Reprodução

Uma mulher foi presa por suspeita de agredir o filho de dois anos até a morte, em Guarulhos, São Paulo. A mulher teria agredido o filho por causa do choro constante. O crime teria ocorrido na última terça-feira (15).

O bebê chegou sem vida no hospital e com diversos hematomas. A equipe da unidade hospitalar acionou a polícia.

Separa há um mês do pai do menino e morando com o atual namorado, um adolescente de 17 anos, que presenciou o crime, a mulher teria agredido o filho até a morte porque ele estaria chorando.

Segundo uma familiar do namorado da suspeita, foi o adolescente quem acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao perceber que o bebê estava com a respiração fraca. Foi um vizinho do casal que constatou que a criança estava morta.

O adolescente está detido temporariamente por ter se omitido das agressões. A mulher foi presa somente nesta quinta-feira (17) e deve responder pelo crime de homicídio. Ela não tinha passagem pela polícia.

