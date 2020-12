Vídeo mostra acidente que causou morte de sargento no RJ

De acordo com a polícia, o surfista, conhecido como Gordo, estava alcoolizado quando atravessou o canteiro central | Foto: Divulgação

Brasil - As filmagens de uma câmera de segurança mostra o momento exato de um acidente entre o carro do surfista Felipe Cesarano e o do sargento da Marinha Diego Gomes da Silva, de 36 anos, que morreu na colisão em São Conrado, na Zona Sul do Rio, na manhã da quarta-feira (16). A imagem registra o carro do surfista indo no sentido oposto ao da via, em direção ao veículo do sargento morto.



Nesta quinta-feira (17), a Justiça determinou a soltar do surfista, que tinha sido preso em flagrante no dia do acidente. Cesarano, disse à polícia que estava em uma reunião com amigos antes de se envolver na batida, teve a habilitação suspensa e vai precisar cumprir uma série de medidas cautelares.

De acordo com a polícia, o surfista, conhecido como Gordo, estava alcoolizado quando atravessou o canteiro central da autoestrada Lagoa-Barra. Exame de perícia apontou que ele estava embriagado.

O sargento da Marinha estava trabalhando no momento em que o carro que ele dirigia foi atingido.

Veja o momento exato do acidente:

