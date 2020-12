Bola de fogo cruza o céu em São Paulo e no Paraná; Veja!

Na noite da última terça (15), uma bola de fogo foi observada cruzando o céu em diversas cidades dos estados de São Paulo e do Paraná. O fato foi registrado por câmeras de monitoramento do clima.

O meteoro entrou na atmosfera terrestre por volta das 21h35, de acordo com a Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon). Ele foi avistado em cidades como Barretos, Nhandeara, Monte Azul Paulista, Cerqueira César, Indiaporã e Piracicaba, no território paulista, e Telêmaco Borba, no Paraná.

A princípio, acreditava-se que era um meteoro “earthgrazer”, conhecido por não queimar completamente ao entrar na atmosfera superior. Além disso, ele se caracteriza por retornar ao espaço em seguida, continuando sua viagem.

Mas com a análise das imagens do objeto e os relatos das testemunhas, a Bramon chegou à conclusão de que se tratava de um meteoro “fireball” (bola de fogo). Este tipo de rocha espacial é mais brilhante que as estrelas e os planetas.

Brilho intenso e estrondo

As análises feitas pela Bramon mostraram que a bola de fogo chegou a -9,5 na escala de magnitude, conceito utilizado na astronomia para medir o brilho dos corpos celestes. A título de comparação, o planeta Vênus, objeto mais luminoso do céu noturno depois da Lua, apresenta magnitude -4,5.

Outras características que chamaram a atenção foram a “baixa” velocidade, devido à direção de entrada na Terra, e o estrondo emitido, conforme relatos de quem presenciou o fenômeno. Apesar do barulho, não há indícios de que o objeto tocou o solo — provavelmente, ele foi pulverizado durante a queda.

*Com informações do Mega Curioso