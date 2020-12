Vídeo: Homem rouba coelho de residência em plena luz do dia

| Foto: Divulgação

Manaus - Uma câmera de segurança registrou o furto de um coelho de dentro de uma casa em Maringá, no norte do Paraná, na terça-feira (16).

O furto ocorreu na Rua Pioneiro Pedro Pupulim, no Jardim Universo. O coelho, batizado de kuki, morava com a família há quatro meses e era o bichinho de estimação de uma criança de sete anos.

A dona do imóvel fez um boletim de ocorrência e pediu a ajuda da população para denunciar a pessoa responsável pelo fruto à polícia.

Resgate

Após contato com moradores da cidade, a Guarda Municipal recebeu uma ligação anônima com informações sobre a localização do animal.

Os agentes foram até a casa informada na denúncia e encontraram o coelho. Segundo a polícia, o animal estava com uma mulher que é parente de um dos homens envolvidos no furto.

O animal foi devolvido para a família. Segundo a polícia, o caso continua sendo investigado e os suspeitos já foram identificados.

Leia mais:

Vídeo mostra acidente que causou morte de sargento no RJ

Terror: dupla rouba semijoias, carro e R$15 mil de família em Manaus