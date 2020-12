Assaltante atira em cliente dentro de shopping no DF; veja o vídeo

Casal foi preso na manhã desta sexta-feira (18) | Foto: Divulgação

Brasil - Os suspeitos de assaltar uma joalheria no shopping DF Plaza, em Águas Claras, Brasília, em outubro deste ano, foram presos pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), na manhã desta sexta-feira (18).

Imagens mostram o momento em que um assaltante faz disparos dentro do shopping DF Plaza. Um cliente foi atingido por um dos disparos, quando o casal de criminosos reagiu com tiros ao ser abordado por seguranças no momento do roubo.

Bruno Santos, 35 anos, foi detido em Formosa (GO) e Maura Carvalho, 18, em Samambaia. Na casa do homem, os policiais encontraram uma porção de cocaína, que resultou em flagrante delito. Bruno já tinha passagens por tráfico de drogas. A mulher não tem antecedentes.

Nas imagens registradas por câmeras de segurança do DF Plaza, é possível ver o momento em que eles chegam ao local. De mãos dadas, seguem pelos corredores do estabelecimento. No momento em que, durante a fuga, o autor identifica um segurança, ele saca a arma e atira, mas atinge um homem que passeava no local. Ferido, o rapaz tenta correr, mas acaba caindo. O casal continua a fuga até a parte externa do estabelecimento.

Veja o vídeo:

