Tigre invade vila e causa pânico em moradores; veja o vídeo

Um tigre-indiano adulto atacou diversas pessoas depois de escapar da floresta no estado de Assam, na Índia, deixando ao menos dois feridos.

As cenas de um vídeo divulgado nas redes sociais mostram um grupo de pessoas correndo do animal. O ataque repentino causou pânico entre os moradores da região.

De acordo com as autoridades florestais, o incidente ocorreu a 175 quilômetros da cidade de Guwahati. As autoridades chegaram ao local para controlar a situação, que está sendo monitorada pela Guarda Florestal de Tezpur. Duas pessoas ficaram feridas.

De acordo com os registros, um total de 225 pessoas foram mortas pelos tigres entre 2014 e 2019. Até agora, em 2020, mais de 30 pessoas foram mortas.

