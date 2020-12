Vídeo: mulher perde o braço após ser atropelada por ônibus em SP

Uma mulher, de 51 anos teve o braço amputado após ser atropelada por um ônibus por volta das 16h, nesta quarta-feira (16), na zona Norte de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ela tentava atravessar a rua quando foi atingida pelo veículo.

Veja o vídeo:

Na versão dela, ao notar o ônibus se aproximando do ponto de parada que fica do outro lado da via, próximo ao estabelecimento, elas correram pela faixa de pedestres para pegá-lo, mas o veículo não parou e atingiu a tia.

O Consórcio PróUrbano, responsável pela administração do transporte público de Ribeirão Preto, alega que as mulheres estavam atravessando fora da faixa e entraram na frente do ônibus. Uma marca de sangue deixada pela vítima no asfalto reforça a versão da entidade.

Leia mais:

Vídeo: homem rouba coelho em plena luz do dia