Mulher encontra cobra entre presentes de Natal e tem reação surpreende

O ofídio foi retirado da casa na manhã dessa terça (15) | Foto: divulgação





Uma família da Tasmânia, na Austrália, descobriu uma cobra escondida entre os presentes de Natal, nessa segunda-feira (14). Com a árvore montada e as caixas abaixo, Felicity Richards, a matriarca, não reparou na presença do réptil até seus cães começarem a latir.

De acordo com o UOL, a mulher acordou atordoada com o barulho dos cachorros e os levou para outro cômodo. Porém, ao retornar para a sala principal, avistou uma cobra-cabeça-de-coral.

Acontece que a mulher teve uma reação inesperada: correu para o quarto da filha Ella, de 13 anos, e a chamou para ver o animal. “Ela adora cobras e teria ficado arrasada se perdesse”, disse.

O ofídio foi retirado da casa na manhã dessa terça (15) pelo Resgate de Répteis da Tasmânia.