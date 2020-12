Vídeo: Mãe salva filho de ataque de centopeia gigante, assista

Caso ferrado pela centopeia, o bebê poderia sofrer graves lesões | Foto: Divulgação

Mundo - Um vídeo que viralizou nos últimos dias mostra o momento rápido em que uma mãe salva seu bebê de um ataque de uma centopeia gigante. O vídeo circula nas redes sociais desde o mês de novembro. O fato ocorreu em Bangkok, na Tailândia.



Uma centopeia gigante, considerada extremamente venenosa, quase atacou uma criança que brincava no chão. No momento exato do ataque, a mãe consegue tirar a criança. Quem assiste ao vídeo, percebe que a avó da criança surge repentinamente para ver o que está acontecendo. Ela acaba prendendo o animal peçonhento com um copo.

Algumas centopeias chegam a ter quase 50 centímetros de comprimento e estão presentes em todos os continentes. São chamadas de centopeias assim como o piolho-de-cobra, porém são espécies distintas já que os piolhos-de-cobra pertencem à classe Diplopoda.

Veja o vídeo:

