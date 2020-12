Sucuri de aproximadamente 7 metros é flagrada digerindo capivara

Turistas que passeavam no rio Sucuri, em Paraíso das Águas, região norte de Mato Grosso do Sul, se surpreenderam com o aparecimento de uma cobra sucuri enorme, com mais de 7 metros de comprimento. O animal foi flagrada digerindo uma presa, possivelmente uma capivara, no final da tarde de quinta-feira (17).

Os turistas estavam fazendo um passeio de barco quando um deles avistou a cobra. O local também é conhecido por ter bastante capivaras. Todos ficaram surpresos com o tamanho do animal que estava com a cabeça para fora do rio, parte do corpo boiando na água e parte do rabo enrolado em um galho, para se apoiar.

O grupo ficou cerca de 6 metros do animal justamente para não incomodar a cobra. Há relatos que no local já foram vistas cobras que chegaram há quase 10 metros de comprimento.