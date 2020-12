Vídeo mostra cena rara de sucuri que engoliu capivara no MS; veja

A cobra de mais de cinco metros foi vista por turistas | Foto: Reprodução

Uma sucuri de mais de 5 metros foi flagrada nas margens do Rio Paraná, em Aparecida do Taboado, a 456 km de Campo Grande (MS). A cobra tinha engolido uma capivara e estava fazendo o processo de digestão.

As imagens no vídeo mostram que o animal tenta submergir, mas devido o tamanho da capivara que está em seu estômago, fica na superfície do rio.

É possível ver também que a sucuri se acomoda em alguns galhos de árvores, desistindo de ir para o fundo do rio.

Veja o vídeo impressionante:

Veja o vídeo | Autor: Reprodução

