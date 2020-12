Falsa vacina contra coronavírus é vendida por camelôs no RJ

Enquanto cientistas de vários países desenvolvem vacinas contra o coronavírus, camelôs já vendem o remédio falsificado pelas ruas do Rio de Janeiro.

Na semana passada, um rapaz flagrou vendedores ambulantes no bairro de Madureira ofertando o produto por R$ 50. Caso o freguês deseje aplicar o imunizante na hora, é cobrado um valor adicional de R$ 10. Não há informações sobre a substância usada no frasco.

A denúncia viralizou nas redes sociais e foi confirmada pela equipe de reportagem do SBT Jornalismo. O responsável pelo flagrante preferiu não gravar entrevista.

Alerta

Não compre nenhum tipo de medicamento que não tenha o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). No Brasil, há potenciais vacinas em teste contra a doença. No entanto, nenhuma ainda possui aprovação do órgão de saúde.