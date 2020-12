Goleiro Bruno comemora aniversário '36 anos bem vividos'; veja

Bruno comemorou mais um ano de vida e a polêmica em torno da morte de Eliza continua | Foto: Reprodução

O goleiro Bruno Fernandes comemorou o aniversário de 36 anos nas redes sociais e escreveu "Hoje é dia de agradecer a Deus por mais um ano de vida! 36 anos bem vividos!"

Bruno é condenado pelo assassinato da ex-modelo Eliza Samudio. Bruno é goleiro do Rio Branco, time da Série D e jogou no Campeonato Brasileiro deste ano. O jogador está no regime semiaberto desde o ano passado.

Os comentários foram limitados no perfil do jogador. Só permaneceram as mensagens de parabenizações e felicidades ao aniversariante.

