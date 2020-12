Jacaré ataca turistas durante passeio de barco, assistas as imagens

Segundo um dos turistas, o animal provavelmente viu a câmera com o extensor e confundiu com comida | Foto: Divulgação

Brasil - "Parece fake, mas não é". Foi assim que Helen Piesanti descreveu sua experiência durante um passeio no Mato Grosso do Sul. Ela e o marido, Adriano Lani, faziam um passeio de pesca no pantanal quando foram atacados por um jacaré, que abocanhou sua câmera.



Eles conseguiram filmar tudo, e ainda ganharam uma lembrança do animal: a mordida foi tão forte que o jacaré acabou perdendo um dos dentes.

Helen compartilhou no Facebook dois vídeos: um feito pelo marido, com a câmera que foi abocanhada pelo animal, e outro filmado por ela mesma, que mostra todo o ocorrido. Ela também postou uma foto do dente do animal.

Nos comentários, ela explicou o que aconteceu: o jacaré está acostumado a receber peixes dos moradores da região. Ele provavelmente viu a câmera com o extensor e confundiu com comida.

Ela brincou: "Adriano é o novo dentista do pantanal! Detalhe: o pessoal da pousada nunca viu ninguém arrancar o dente de jacaré vivo". Felizmente, Helen e o marido estão bem, assim como o guia que os acompanhava no passeio.

Os amigos do casal ficaram assustados com o registro: "Vocês são doidos... Dá agonia de olhar esses vídeos. Graças a Deus nada mais sério aconteceu! Juízo", escreveu uma amiga nos comentários da publicação.

