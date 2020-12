Iti neném: pesquisa comprova que cachorros gostam da 'voz de bebê'

| Foto: Reprodução Internet

Agora você pode falar com seu cachorro da mesma forma que você fala com um bebê (sem passar nenhumconstrangimento por isso). Uma pesquisa, publicada na Proceedings of the Royal Society B, revelou que para chamar a atenção dos filhotinhos, os donos devem usar o tom mais agudo da voz e falar lentamente com eles.

Os pesquisadores mostraram fotos de lindos cachorrinhos a um grupo de adultos e depois pediram para que eles falassem diretamente com os bichinhos. Eles gravaram as frases em tom normal, como se estivesse conversando com um humano, normalmente.

*Com informações do Astral Astral

