Incêndio em hospital de São Gonçalo deixa um morto e três feridos

A identificação das vítimas não foi divulgada pelos bombeiros | Foto: Divulgação

Um incêndio atingiu na tarde de hoje (24) o Hospital e Clínica de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incidente, que ocorreu por volta das 14h, deixou pelo menos um morto e três feridos.



A identificação das vítimas não foi divulgada pelos bombeiros. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo já foi controlado, mas as equipes de resgate continuam no local.

Os bombeiros trabalham no local com homens de pelo menos cinco quartéis.

