Vídeo: novas imagens mostram assediador em loteria de Sergipe

A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) afirma que crimes como esse aumentaram mais de 30% neste ano | Foto: Reprodução Internet

Em imagens registradas um homem foi flagrado na fila de uma lotérica, tentando tirar fotos das partes íntimas de estudante. Caso ocorreu em Aracaju, Sergipe.

No ângulo de novo vídeo é possível identificar o rosto do agressor de importunação sexual. No momento o homem é procurado pela polícia, as imagens mostram o momento que uma testemunha confronta o assediador, que se desculpa em seguida.

Veja o vídeo:

A estudante abriu um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o criminoso. A Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE) afirma que crimes como esse aumentaram mais de 30% neste ano.

*Com informações do SBT Notícias

