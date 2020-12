Cientistas encontram mosca gigante e rara

Fêmeas de mosca desta espécie chegam a medir até 5 cm de comprimento e 7,5 cm de envergadura, pesando entre 2,5 g a 2,8 g | Foto: Reprodução Internet

A maior mosca-da-madeira já vista no mundo foi encontrada por cientistas brasileiros no litoral Sul Paulista. É o primeiro registro da espécie, que é rara e pouco catalogada. Os pesquisadores a encontraram no Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente (Ibimm) de Peruíbe, no litoral de São Paulo.

O encontro com o espécime foi por acidente: um dos cientistas disse que, por causa do tamanho, eles pensaram que fosse um beija-flor voando pelo local. O inseto foi capturado e preservado. Enviado à Universidade de Brasília (UnB), o inseto foi identificado como uma fêmea de 6,2 centímetros da espécie Pantophthalmus Tabaninus.

*Com informações do Metrópoles

Leia Mais:

Sema lança campanha “Céu Vivo” para proteger periquitos-de-asa-branca

Seu cachorro não se acostuma em um cômodo? Essas 5 dicas vão te ajudar