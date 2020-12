Após briga com segurança, cliente de mercado é contido

Cliente de mercado foi contido por seguranças após briga em Campo Limpo Paulista | Foto: Reprodução Internet

O cliente de um supermercado de Campo Limpo Paulista foi contido por seguranças depois de uma briga com eles. Segundo o mercado, a confusão aconteceu por causa da falta do uso de máscara. O caso foi registrado nesta quinta-feira (24), no supermercado Ricoy.

Imagens feitas por câmeras de segurança do mercado e por pessoas que estavam na loja mostram quando começa a confusão, seguida de agressão, até o momento em que o homem é contido pelos seguranças.

No vídeo da para ver que o cliente, ao entrar no mercado sem máscara, conversa com um dos seguranças. Ele vai para o interior da loja enquanto o funcionário fala pelo radiocomunicador e ameaça ir atrás do homem, mas volta para a entrada loja.

