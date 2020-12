Bolsonaro assina decreto para criar sua primeira estatal

A criação da estatal representa uma vitória da ala militar do governo frente a uma equipe econômica de viés privatizante | Foto: Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto de criação da empresa pública NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea. A estatal será vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, na quinta-feira (24).

De acordo com lei de criação, a empresa terá por objetivo implementar, administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeronáutica destinada à prestação de serviços de navegação aérea.

Segundo o governo a medida não representa aumento da participação estatal na economia, pois a criação da nova entidade decorre de cisão da atual Infraero.

“Trata-se de mera especialização, racionalização e ganho de eficiência”, ressaltou comunicado à imprensa".

O que é a NAV?

A NAV resulta da cisão da Infraero, que administra aeroportos públicos como Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ), e ficará com as receitas das tarifas de navegação aérea. Ela será vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, e herdará cerca de 2 mil empregados da Infraero que já atuam na área de controle de tráfego aéreo. Mas as transferências de empregados podem superar esse número.

Leia Mais:

Amado Batista testa positivo para a Covid-19 e fica em isolamento

Baleia Rossi é indicado por Maia para a presidência da Câmara