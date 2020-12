Jovem acusa namorada de traição após observar reflexo nos olhos dela

Rapaz acusou namorada de traição após ver atividade suspeita no reflexo do olho dela | Foto: Reprodução

Um rapaz acusou a namorada de traição após notar uma atividade para lá de suspeita no reflexo do olho dela. A descoberta indesejada foi compartilhada no aplicativo de vídeos curtos TikTok, onde recebeu milhares de visualizações.

Na filmagem, a garota aparece deitada em uma cama enquanto mexe no celular despretensiosamente. "Achei que ela se divertiu fazendo biscoitos hoje", escreveu na legenda da postagem.

No entanto, ao dar zoom em um dos olhos da moça, o rapaz notou que ela vasculhava perfis em um aplicativo de relacionamento.

Reflexo no olho da garota revelou que ela navegava em aplicativo de relacionamento | Foto: Reprodução

