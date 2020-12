Rio entra em estágio de atenção por conta da forte chuva

A chuva marcou a véspera e o dia de Natal no Rio de Janeiro e nas cidades da Região Metropolitana. Por volta das 18h30 desta sexta-feira (25) a capital entrou em estágio de atenção, por causa do temporal que começou no final da tarde.

Uma hora e meia depois, a avenida Niemeyer foi fechada nos dois sentidos de forma preventiva pela Prefeitura do Rio.

De acordo com o Centro de Operações, o fechamento atende aos protocolos de segurança definidos pela Geo-Rio. Em março, a Niemeyer foi reaberta ao tráfego após nove meses fechada. A avenida Niemeyer tinha sido interditada por causa de um deslizamento que matou duas pessoas no ano passado.

A Prefeitura do Rio pede que as pessoas não se desloquem e permaneçam em locais seguros . A previsão é que chova até a madrugada deste sábado (26). O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco da Prefeitura. A cidade estava em estágio de mobilização desde terça-feira (22), também por causa da chuva.

Outros transtornos

Em Bangu, na Zona Oeste, houve registro de chuva forte por volta das 18h.

No mesmo horário também chovia forte no Jardim Botânico (Zona Sul), Tanque (Zona Oeste), Alto da Boa Vista (Zona Norte), Vidigal, Penha e na Grajaú-Jacarepaguá. Em muitos locais havia registro de raios e trovoadas.

Entre 19h e 19h30, choveu muito forte em Santa Teresa, Muda, Tijuca e Laranjeiras e houve registro de chuva forte no Grajaú, Saúde, Urca, Penha, São Cristóvão e Anchieta, segundo o Centro de Operações.

Um bolsão de água interditou o 'mergulhinho' na Barra da Tijuca, no sentido São Conrado, na Zona Sul, segundo o Centro de Operações.

Carros submersos

Também há relatos de chuva forte em outros pontos da Região Metropolitana, como Niterói. No bairro de Pendotiba, algumas ruas ficaram alagadas após alguns minutos de chuva intensa no início da noite.

*Com informações do G1