Vídeo: morador leva susto ao flagrar onça parda no quintal de casa

Um morador de Poços de Caldas, em Minas Gerais, acionou o Corpo de Bombeiros após flagrar uma onça parda andando tranquilamente no quintal de casa. Agentes da corporação foram até a residência, mas, antes de chegarem, o animal pulou sozinho para fora do terreno e desapareceu.



Um vídeo gravado pelo homem com a câmera do celular mostra o felino se movimentando entre plantas na casa e depois pulando o muro, em direção à rua que fica do outro lado.

De acordo com os bombeiros, há uma grande mata próximo ao local, e o animal possivelmente veio dela. Eles procuraram a onça em meio à área verde e pelas ruas do bairro, mas não conseguiram localizá-la.

Os agentes fazem um alerta ainda para que, ao avistar qualquer animal selvagem próximo a casas, as pessoas entrem em contato com o Corpo de Bombeiros assim que possível.

