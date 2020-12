Vice-presidente Mourão testa positivo para Covid-19

O vice-presidente cumprirá isolamento social | Foto: Francisco Stuckert/Estadão Conteúdo

O general Hamilton Mourão (PRTB), vice do presidente Jair Bolsonaro, recebeu neste domingo (27) teste positivo para covid-19. Aos 67 anos de idade, ele faz parte do grupo de risco para o novo coronavírus.

Em nota, a assessoria do vice-presidente afirma que o diagnóstico foi confirmado durante a tarde, e que Mourão deve ficar em isolamento no Palácio do Jaburu.

"Na tarde de hoje, domingo, 27 de dezembro foi confirmado o teste positivo para o Covid 19 do Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão que permanecerá em isolamento na residência oficial do Jaburu."

Na semana passada, Mourão disse a jornalistas que espera o início da vacinação contra a Covid-19 em fevereiro

"Temos que aguardar as compras das vacinas que devem ser feitas. São dois aspectos, primeiro comprar e distribuir em todo o território nacional e a partir daí começar (a imunização)", disse.

*Com informações da UOL

