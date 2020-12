Sucuri gigante invade fazenda e devora galinhas; veja o vídeo

Uma sucuri de quase 3 metros invadiu o galinheiro de uma propriedade rural no Mato Grosso do Sul e antes de ter mais prejuízos, o produtor rural retirou o animal do local antes que perdesse todo seu galinheiro.

Tudo aconteceu quando o fazendeiro Guilherme do Carmo saiu para dar comida aos frangos e teve uma grande surpresa ao ver uma sucuri enorme no terreiro.

“Galera, olha o que eu achei aqui no galinheiro agora. Vim aqui por ração pros frangos. Olha o tamanho desse bicho”, disse, espantado.

O homem, que notou que a sucuri abocanhou um dos seus frangos, não ficou desesperado nem com raiva do animal, mas acabou recolhendo a serpente de volta para a natureza com a ajuda do seu pai. Toda a ação foi registrada em vídeo.

Confira o vídeo:

