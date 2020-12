Vídeo mostra policiais militares agredindo jovem em praça

| Foto: Divulgação

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que Policiais Militares do 10º BPM agridem um jovem na Praça da Cohab 1, em Palmares, na Mata Sul de Pernambuco.

No vídeo é possível ver o policial perguntando porque o jovem está filmando, e em seguida batendo no rosto dele, um segundo militar também agride o jovem no rosto.

De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, muitas pessoas se aglomeram no local nos fins de semana para beber e ouvir músicas com o volume alto.

Em nota, a Polícia Militar informou que moradores em um abaixo assinado enviado ao Ministério Público reclamaram dos transtornos provocados por um bar, policiais militares do batalhão foram até o local, ao chegar, os jovens começaram a gritar e insultar de forma generalizada o efetivo.

Ainda de acordo com a nota, o vídeo está sendo analisado e apurado pelo 10º BPM, que instaurou o devido procedimento investigativo legal, para avaliar as circunstâncias do fato e atribuir responsabilidades.

