Vídeo mostra bombeiros retirando menino de bueiro após 3h de trabalho

Um vídeo mostra o momento do resgate do pequeno Marcos Vinícius, 8 anos. Ele caiu e ficou preso em um bueiro no canteiro da avenida Vasco da Gama, em Salvador, no último sábado (26).

Preocupadas, algumas pessoas tentaram ajudar, mas acabaram ligando para a polícia quando perceberam que não conseguiriam retirar o garoto da tubulação.

Quando os policiais chegaram ao local perceberam que conheciam o menino. Ele participa de um projeto social na comunidade que fica próxima a região do acidente, e no dia 18 de dezembro ganhou uma bicicleta durante a realização de um bazar solidário.

Os militares tentaram ajudar, mas perceberam que seria necessário usar equipamentos próprios para salvamento, foi a vez do Corpo de Bombeiros ser acionado.

Enquanto alguns bombeiros usavam uma retroescavadeira para retirar o menino, outros conversavam com ele e pediam para que ficasse calmo.

Por volta das 22h, depois de cerca de 3h de agonia, o garoto foi retirado do bueiro. A multidão aplaudiu o trabalho das equipes e alguns registraram o momento em vídeo.

Nas imagens é possível ver que o menino saiu amparado pelos socorristas, mas caminhando. Em seguida, ele é colocado em uma maca e deixa o local acenando para os vizinhos.

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) contou que o garoto foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), e teve ferimentos leves.

