Autista faz carta de Natal com pedido: 'Que João aprenda a falar'

A carta emocionou as famílias | Foto: Reprodução

Um caso de amizade e muito carinho ganhou as redes sociais. O pequeno Rafael, de 8 anos, que é autista, fez uma carta para o Papai Noel com um pedido inusitado. Ele pediu que o amigo João, que também é autista e não verbal aprendesse a falar. O caso aconteceu em São Paulo.

A mãe do pequeno, Carina Dias Silva, contou nas redes sociais como foi a sensação de ler a carta do filho.

"E esse foi o pedido de Natal do meu filho Rafael que é autista . Ele pediu que seu amiguinho João também autista porém não verbal falasse. Isso é pra mostrar para o mundo que o autista também ama, tem amigos , sentimentos e vontades. O Rafa entende tudo que ele quer dizer porque o João fala com os olhos e o Rafa entende com o coração. Essa cartinha ele fez na escola", disse a mãe emocionada.

Leia mais:

Vídeo mostra bombeiros retirando menino de bueiro após 3h de trabalho