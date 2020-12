Vídeo: Homem é atacado por jacaré durante passeio na praia

Brasil - Um jacaré foi encontrado na Praia do Gi, no município de Laguna, em Santa Catarina. O animal foi avistado por populares à beira-mar. A Polícia Ambiental foi acionada e recolheu o animal. Na internet um vídeo sobre o caso viralizou. A gravação mostra o momento em que uma pessoa tenta se aproximar do réptil e foi atacado.



O momento foi registrado por Sergio Honorato, um policial aposentado, que realiza um trabalho social com cães de rua. “Resolvi fazer a filmagem para enviar para a (Polícia Militar) Ambiental e o pessoal do monitoramento, só que, quando estava filmando bem perto, porque queria dar um close na vista dele, ele avançou. Graças a Deus está tudo bem comigo, e o bichinho foi recolhido para ser levado ao seu habitat natural”, disso Honorato ao site.

Sergio sofreu apenas alguns arranhões. O vídeo também flagra o instante em que, ao tentar fugir da boca do jacaré, o policial aposentado deixa seu celular cair na areia. O aparelho ainda fica por alguns instantes embaixo do animal.

Veja as imagens:

