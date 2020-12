Homem humilha funcionários de lanche por causa de catchup; veja vídeo

Ele se explicou e alegou que perdeu o controle pois o local tinha catchup, mas os funcionários não quiseram dar o molho | Foto: Reprodução

Um homem teve um verdadeiro ataque de raiva em uma lanchonete em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O caso aconteceu no último sábado (26) e ganhou as redes sociais por conta da má repercussão.

Ele grita com outros clientes e com os funcionários por causa de um catchup. Aos gritos, ele chegou a jogar o lanche nos trabalhadores do local. Ainda do lado de fora e transtornado, as brigas permaneceram.

O homem foi identificado como Luiz Rodrigo Zucoloto, um comerciante da cidade. Ele se explicou e alegou que perdeu o controle pois o local tinha catchup, mas os funcionários não quiseram dar o molho. Não foi registrado boletim de ocorrência.

Veja o vídeo:

