Cobra que deixa vítima com urina vermelha após picada é vista em motel

Os Bombeiros fizeram a retirada da cobra do local | Foto: Reprodução

Paraná- No último final de semana, as equipes do Corpo de Bombeiros da cidade de Goioerê, no Paraná, foram acionados, para capturar uma cobra de 1,5 metro em frente a um motel. A cobra era uma cascavel, cobra capaz de destruir células de sangue das vítimas, causar lesões musculares e afetar os sistemas nervoso e renal.

Os Bombeiros fizeram a retirada da cobra do local. A explicação da aproximação da cobra em locais de circulação de pessoas, deve-se ao período de acasalamento que segue até o mês de março. Este foi o terceiro caso atendido pela equipe dos bombeiros nos últimos dias em Goioerê.

