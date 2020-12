Raio cai em lago e quase atinge família; veja vídeo desesperador

Apesar do susto, ninguém se feriu nem precisou de atendimento médico | Foto: Divulgação

Por muito pouco uma família não foi atingida um raio enquanto aproveita o momento de lazer em um lago de Abadiânia, a 55 km de Goiânia. O caso ocorreu no último domingo (27).

Um vídeo mostra quando uma jovem pilotava uma moto aquática e, em seguida, um clarão e um estrondo são registrados. Logo depois, pessoas começam a correr gritando que tomaram “choque”.

Apesar do susto, ninguém se feriu nem precisou de atendimento médico. Através das imagens gravadas pela família é possível ver que o céu estava parcialmente nublado. No último dia 21 de dezembro começou o verão, a estação do ano é marcada por chuvas e incidência de raios.

