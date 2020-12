Policial morre ao tentar salvar 4 crianças de afogamento em SP

Ele deu a vida para salvar quatro crianças | Foto: Reprodução

Morreu na tarde desta terça-feira (29), o policial militar Diogo Gomes de Melo, 31 anos de idade. Em ato heroico, ele tentou salvar quatro crianças, em uma praia de Itanhaém, litoral de São Paulo.

Segundo informações da nota da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por volta das 16h, ele estava na praia com familiares e ouviu o pedido de socorro das crianças, que teriam sido arrastadas pelas ondas.

Ele entrou no mar para tentar salvar as crianças, dois enteados e dois sobrinhos, mas o policial acabou sendo arrastado pela correnteza, e as crianças foram ajudadas por populares.

O policial militar foi localizado posteriormente pelo Corpo de Bombeiros e socorrido ao UPA Itanhaém, porém não resistiu. As crianças foram retiradas do mar com vida.

Diogo Gomes trabalhava no 13º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, região central de São Paulo, estava há 11 anos e 6 meses na Polícia Militar. Ele deixa esposa e não tinha filhos.

Leia mais:

Seguro DPVAT não será cobrado em 2021; saiba mais