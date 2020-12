Seguranças de shopping expulsam adolescentes e vídeo causa polêmica

Adolescentes tentavam escapar das agressões | Foto: Divulgação

Dois adolescentes foram expulsos de um shopping por seguranças em Salvador, na Bahia. Clientes que estavam no estabelecimento flagram a ação e o vídeo se espalhou pelas redes sociais.

As imagens têm causado polêmica e indignação dada a violência com que os seguranças conduziram os rapazes. Um dos jovens recebeu um golpe conhecido como "mata-leão", de modo a asfixiar a vítima e que pode ser fatal.

Os adolescentes tentavam escapar das agressões, sendo arrastados pelos responsáveis pela segurança. Os clientes que estavam no local viram exagero na conduta dos seguranças.

A Polícia Militar afirmou que um dos jovens agrediu o funcionário, enquanto a administração do shopping afirmou que a ação "está em desacordo com as orientações da unidade" e que "o fato será apurado internamente".

