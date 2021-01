Impressionante: Baratas invadem cidade brasileira e vídeos viralizam

As baratas apareceram após forte chuva na cidade | Foto: Reprodução

O que você faria se a sua cidade fosse invadida por baratas? Um vídeo registrado por uma moradora da cidade de Muriaé, em Minas Gerais, mostra uma ponte cheia de baratas após as fortes chuvas que atingiram a cidade entre domingo (3) e segunda-feira (4). As imagens viralizaram nas redes sociais.

Na filmagem, uma moradora diz que as baratas chegaram junto com a correnteza do rio Muriaé. Ao fundo, é possível ouvir uma outra moradora afirmando que precisa desviar das baratas para conseguir andar no local.

O passeio também ficou lotado dos insetos. Durante fortes chuvas, baratas, ratos e cupins costumam procurar abrigo em áreas mais protegidas.

“Falta veneno”

Em nota, a coordenação de vigilância ambiental da Prefeitura de Muriaé informou que o município não possui veneno contra baratas, que também não seria disponibilizado pelos Governos Estadual e Federal. A prefeitura tranquilizou, informando que os insetos não transmitem doenças. Eles alegaram estarem realizando a limpeza das margens dos rios e planeja a dedetização de áreas atingidas pela água das chuvas.

Veja o vídeo flagrado pela moradora:

*Com informações do r7