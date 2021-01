Sucuri é flagrada em estrada após devorar jacaré; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Cobra sucuri com mais de 6 metros foi flagrada por moradores com um jacaré na barriga, em uma estrada na linha 115 no Distrito de Filadélfia em Alta Floresta D´Oeste de Rondônia.

"Olha o tamanho da criança. Ela pegou um jacaré e não consegue andar. Não está aguentando atravessar a estrada", diz a pessoa que flagrou a cobra na estrada.

Confira o vídeo:

