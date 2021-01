Mulher é morta a facadas enquanto passeava com o filho; veja o vídeo

As imagens de uma câmera de circuito de segurança mostram que a jovem de 24 anos que foi morta a facadas pelo ex-marido em Bauru (SP) foi atacada pelas costas enquanto caminhava de mãos dadas com o filho do casal, um menino de 4 anos.

O crime aconteceu em frente ao condomínio de apartamentos onde a vítima morava no Jardim Ouro Verde. O suspeito está preso preventivamente na cadeia de Avaí (SP).

Nas imagens é possível ver que Bruna Giovana da Silva e o filho caminham em direção ao condomínio e o veículo de Luiz Antônio de Araújo Félix está parado no terreno que fica em frente aos prédios (veja acima).

Confira o momento em que a vítima é morta:

Quando a vítima e a criança passam pelo veículo, Luiz sai e aborda Bruna pelas costas dando os primeiros golpes. Nesse momento, Bruna solta a mão do filho, que presencia todo o crime, como a polícia já havia apurado nas investigações.



Depois de esfaquear Bruna, o suspeito entra no carro e foge. Ainda nas imagens, é possível ver que o filho do casal corre atrás do pai e depois volta para local onde a mãe está caída.

Pessoas que estavam próximas se aproximam e uma das mulheres tira o menino de lá. Segundo familiares, ele está sob os cuidados dos avós.

Prisão preventiva

Luiz Antônio foi localizado e preso no domingo (13) de manhã após a polícia receber denúncias. Ele estava em um carro que foi encontrado na estrada de Val de Palmas, próximo ao distrito de Tibiriçá. No veículo, os policiais encontraram a faca usada no crime ainda com resquícios de sangue.

