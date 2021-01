Flagra: Homem se masturba enquanto é atendido em posto de gasolina

O homem foi conduzido para o Distrito Policial | Foto: divulgação





Uma frentista acusa um homem de assédio sexual em São Paulo. Com o celular, a vítima gravou o rapaz se masturbando enquanto era atendido em um posto de gasolina. Segundo a atendente, ele ia ao local e ficava encarando as mulheres pelo retrovisor, sempre fazendo o gesto obsceno para que todas vissem.

"Ele fala para colocar vinte reais de gasolina e, na hora que eu vou perguntar para ele se ele quer que eu veja o nível da água, de óleo, ele começa a se masturbar olhando para mim", diz Gislaine Nascimento Dias, a frentista que filmou e denunciou o abuso. Ela também gravou a placa do carro do tarado e levou todas as informações para a polícia.

O homem foi conduzido para o Distrito Policial. O boletim de ocorrência foi registrado como ato obsceno. O rapaz prestou esclarecimentos e foi liberado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o delegado responsável pelo caso já entrou com pedido de prisão preventiva contra o homem. A decisão agora está nas mãos da justiça.

Segundo a advogada Tatiana Moreira, a lei deveria ser mais severa para estes crimes. "Por isso que é tão importante um enquadramento como importunação sexual, que é a pena maior. Se ele realmente for responder por ato obsceno é desestimulante até para a vítima, porque ela vai registrar a ocorrência e praticamente nada vai ocorrer", disse.

Veja a reportagem: